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Номер извещения
ГП408935
Уникальный номер закупки
999777
Наименование закупки
Разработка и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-57-42
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
s.endiyarov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ендияров Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2014 06:00 GMT +309.09.2014 06:0009.09.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408935Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2014 06:0009.09.2014 06:0009.09.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408935Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.09.2014 21:5914.09.2014 21:5914.09.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408935Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.201414.09.2014 21:5914.09.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408935Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение научно-исследовательской работы на тему: Разработка и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 33аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
27
Документация лота
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