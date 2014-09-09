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    Главная / Торги / Разработка и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата

    Разработка и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2014 06:0009.09.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408935Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408935

    Уникальный номер закупки

    999777

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-57-42

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    s.endiyarov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ендияров Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2014 06:00 GMT +309.09.2014 06:0009.09.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408935Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2014 06:0009.09.2014 06:0009.09.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408935Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2014 21:5914.09.2014 21:5914.09.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408935Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.201414.09.2014 21:5914.09.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408935Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение научно-исследовательской работы направленной на разработку и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата с целью устранения недостатков в процессе охлаждения агломерата, выявления причин неудовлетворительного охлаждения агломерата в кольцевом охладителе на примере конкретной аглофабрики, разработки оптимальной конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя агломерата.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение научно-исследовательской работы на тему: Разработка и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 33аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по этапам. В соответствии с календарным планом договора. Данный НИР подразумевает собой комплекс поэтапных работ, длительность этапов не более 5 месяцев. Количество этапов не менее 3, результатом выполнения каждого этапа является научно-технический отчет. После выполнения всех этапов формируется итоговый отчет. Участник тендерной процедуры должен предоставить в соответствии с техническим заданием детальный календарный план реализации основных этапов работ, с указанием методов достижения поставленной цели и детальное техническое задание, соответствующее этому календарному плану.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Проект договора

    27.12.2016

    Техническое задание

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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