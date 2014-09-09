Разработка и обоснование конструкции загрузочного устройства кольцевого охладителя железорудного агломерата

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по этапам. В соответствии с календарным планом договора. Данный НИР подразумевает собой комплекс поэтапных работ, длительность этапов не более 5 месяцев. Количество этапов не менее 3, результатом выполнения каждого этапа является научно-технический отчет. После выполнения всех этапов формируется итоговый отчет. Участник тендерной процедуры должен предоставить в соответствии с техническим заданием детальный календарный план реализации основных этапов работ, с указанием методов достижения поставленной цели и детальное техническое задание, соответствующее этому календарному плану.