Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Ставрополь – из КБО (г. Ставрополь) в в/ч (г. Ставрополя, г. Изобильного, г. Ессентуков, п. Михайловкой, г. Невинномысска, г. Георгиевска) – в КБО (г. Ставрополь)Рассчитать логистику >