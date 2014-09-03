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Номер извещения
31401457446
Уникальный номер закупки
157/2014
Наименование закупки
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.08.2014 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 17:00 GMT +303.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401457446Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 17:0003.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401457446Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Начальная цена
185 228,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ставрополь – из КБО (г. Ставрополь) в в/ч (г. Ставрополя, г. Изобильного, г. Ессентуков, п. Михайловкой, г. Невинномысска, г. Георгиевска) – в КБО (г. Ставрополь)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуги по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 17:00 GMT +303.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401457446Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 17:0003.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401457446Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Начальная цена
185 228,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ставрополь – из КБО (г. Ставрополь) в в/ч: (г. Ставрополя, п. Дивного) – в КБО (г. Ставрополь)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 17:00 GMT +303.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401457446Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 17:0003.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401457446Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Начальная цена
107 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Буденновск – из КБО (г. Буденновск) в в/ч: (г. Буденновска, п. Чкалова, п. Комсомольского, с. Незлобного) - в КБО (г. Буденновск)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 17:00 GMT +303.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401457446Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 17:0003.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401457446Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Начальная цена
132 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Буйнакск– из КБО ( г. Буйнакск ) в в/ч (г. Буйнакска, г. Махачкалы, г. Каспийска) в КБО ( г. Буйнакск)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 17:00 GMT +303.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401457446Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья. Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 17:0003.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401457446Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья. Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Начальная цена
296 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
н.п. Ханкала– из КБО ( н.п. Ханкала ) в/ ч: (н.п. Ханкалы, н.п. Шали, н.п. Калинина, ст. Троицкой) в КБО (н.п. Ханкала)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 17:00 GMT +303.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401457446Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья. Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 17:0003.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401457446Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья. Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Начальная цена
254 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар – из КБО (г. Краснодар) в в/ч: (г. Краснодара, п. Молькино, ст. Коренноской, г. Тимашевска, г. Сла-вянска-на-Кубани) в КБО (г. Краснодар)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 17:00 GMT +303.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401457446Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 17:0003.09.2014 17:0003.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401457446Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья.
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ахтубинск – из КБО ( г. Ахтубинск) в в/ч: (г. Краснодара, г. Знаменска) в КБО ( г. Ахтубинск)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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