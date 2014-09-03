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    Главная / Торги / Закупка вентиляционного оборудования

    Закупка вентиляционного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2014 13:3003.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408928Дата и время окончания срока приема заявок Вентиляционное оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408928

    Уникальный номер закупки

    102

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка вентиляционного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вентиляционное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2014 13:30 GMT +303.09.2014 13:3003.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408928Дата и время окончания срока приема заявок Вентиляционное оборудованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2014 13:3003.09.2014 13:3003.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408928Дата и время вскрытия заявок Вентиляционное оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    05.09.2014 23:5905.09.2014 23:5905.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408928Подведение итогов не позднее Вентиляционное оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.09.201405.09.2014 23:5905.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408928Подведение итогов не позднее Вентиляционное оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вентиляционное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, гарантийный талон, сертификат. Срок поставки продукции сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "вент.решетка 100х100, сталь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "приточная установка GLOBOL STAR 25 П1 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 22кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 56/180 ХТ - 400V, защитный термастат водяного калорифера, крепление капиляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "приточная установка GLOBOL STAR 20 П2 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 15кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 110/180 ХТ - 320V, защитный термастат водяного калорифера 6м, крепление капиляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "приточная установка GLOBOL STAR 13 П3 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 7,5кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 56/180 ХТ, защитный термастат водяного калорифера 6м, крепление капиляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "приточная установка GLOBOL STAR 25 П4 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 22кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 56/180 ХТ - 400V, защитный термастат водяного калорифера, крепление капиляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "приточная установка GLOBOL STAR 20 П5 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 15кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 110/180 ХТ - 320V, защитный термастат водяного калорифера 6м, крепление капиляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "приточная установка GLOBOL STAR 3 В1 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, вентилятор 0,55кВт, щит защиты преобразователя частоты(1ф), частотный регулятор оборотов, привод воздушного клапана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "приточная установка GLOBOL STAR 3 В2с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, вентилятор 0,55кВт, щит защиты преобразователя частоты(1ф), частотный регулятор оборотов, привод воздушного клапана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "диффузор сопловый RV400"

    Кол-во: 56

    "Позиция 10"

    "диффузор DVC-P 160"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "диффузор DVC-P 100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "диффузор DVC-P 200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "диффузор DVC-P 250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "диффузор ДФК-ФИКС-315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "клапан противопожарный UVA 120M, Ø315, с возвратной пружиной, с приводом Белимо"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "клапан противопожарный UVA 120M, Ø250, с возвратной пружиной, с приводом Белимо"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "клапан противопожарный UVA 120M, Ø200, с возвратной пружиной, с приводом Белимо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "клапан противопожарный UVA 120M, Ø160, с возвратной пружиной, с приводом Белимо"

    Кол-во: 9

    "Позиция 19"

    "решетка воздухозаборная, наружняя, 1200х1700h"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "вытяжной канальный вентилятор СК200В, L=700 P270 N158Bт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "регулятор скорости VRS 1,5U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "обратный клапан RSK200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "шумоглушитель CSA 200/600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "вентилятор крышный ВКР-С-Б-4,5-4, 0,75/1500"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "стакан монтажный СКК-450"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "шкаф управления ШУВ, до 3кВт"

    Кол-во: 13

    "Позиция 27"

    "вентилятор крышный ВКР-С-Б-5-4, 1,1/1400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "стакан монтажный СКК-500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "вентилятор крышный дымоудаления КВЕР-ВА-6,3ДУ, 5,5/1450-400С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "стакан монтажный СКК-700-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "шкаф управления ШУВ, от 4 до 7кВт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "вентилятор крышный дымоудаления КВЕР-ВА-8ДУ, 15/1450-400С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "стакан монтажный СКК-1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "шкаф управления ШУВ, 15кВт"

    Кол-во: 10

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