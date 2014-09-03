Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции

По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово Рассчитать логистику >

Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, гарантийный талон, сертификат. Срок поставки продукции сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

АО Трансинжстрой Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "вент.решетка 100х100, сталь" Кол-во: 2

"Позиция 2" "приточная установка GLOBOL STAR 25 П1 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 22кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 56/180 ХТ - 400V, защитный термастат водяного калорифера, крепление капиляра" Кол-во: 1

"Позиция 3" "приточная установка GLOBOL STAR 20 П2 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 15кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 110/180 ХТ - 320V, защитный термастат водяного калорифера 6м, крепление капиляра" Кол-во: 1

"Позиция 4" "приточная установка GLOBOL STAR 13 П3 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 7,5кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 56/180 ХТ, защитный термастат водяного калорифера 6м, крепление капиляра" Кол-во: 1

"Позиция 5" "приточная установка GLOBOL STAR 25 П4 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 22кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 56/180 ХТ - 400V, защитный термастат водяного калорифера, крепление капиляра" Кол-во: 1

"Позиция 6" "приточная установка GLOBOL STAR 20 П5 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, фильтр G-4, воздухонагреватель - теплоноситель вода 95С-70С, вентилятор 15кВт, щит управления в металлическом корпусе, контроллер, частотный регулятор оборотов, трехходовой кран с сервоприводом, привод воздушного клапана с пружинным возвратом, датчик температурный канальный, датчик температуры обратной воды, дифференциальный датчик перепада давления, насос А 110/180 ХТ - 320V, защитный термастат водяного калорифера 6м, крепление капиляра" Кол-во: 1

"Позиция 7" "приточная установка GLOBOL STAR 3 В1 с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, вентилятор 0,55кВт, щит защиты преобразователя частоты(1ф), частотный регулятор оборотов, привод воздушного клапана" Кол-во: 1

"Позиция 8" "приточная установка GLOBOL STAR 3 В2с комплектом автоматики (регулирующий клапан с сервоприводом, вентилятор 0,55кВт, щит защиты преобразователя частоты(1ф), частотный регулятор оборотов, привод воздушного клапана" Кол-во: 1

"Позиция 9" "диффузор сопловый RV400" Кол-во: 56

"Позиция 10" "диффузор DVC-P 160" Кол-во: 13

"Позиция 11" "диффузор DVC-P 100" Кол-во: 7

"Позиция 12" "диффузор DVC-P 200" Кол-во: 3

"Позиция 13" "диффузор DVC-P 250" Кол-во: 6

"Позиция 14" "диффузор ДФК-ФИКС-315" Кол-во: 1

"Позиция 15" "клапан противопожарный UVA 120M, Ø315, с возвратной пружиной, с приводом Белимо" Кол-во: 6

"Позиция 16" "клапан противопожарный UVA 120M, Ø250, с возвратной пружиной, с приводом Белимо" Кол-во: 6

"Позиция 17" "клапан противопожарный UVA 120M, Ø200, с возвратной пружиной, с приводом Белимо" Кол-во: 2

"Позиция 18" "клапан противопожарный UVA 120M, Ø160, с возвратной пружиной, с приводом Белимо" Кол-во: 9

"Позиция 19" "решетка воздухозаборная, наружняя, 1200х1700h" Кол-во: 5

"Позиция 20" "вытяжной канальный вентилятор СК200В, L=700 P270 N158Bт" Кол-во: 2

"Позиция 21" "регулятор скорости VRS 1,5U" Кол-во: 1

"Позиция 22" "обратный клапан RSK200" Кол-во: 1

"Позиция 23" "шумоглушитель CSA 200/600" Кол-во: 1

"Позиция 24" "вентилятор крышный ВКР-С-Б-4,5-4, 0,75/1500" Кол-во: 6

"Позиция 25" "стакан монтажный СКК-450" Кол-во: 3

"Позиция 26" "шкаф управления ШУВ, до 3кВт" Кол-во: 13

"Позиция 27" "вентилятор крышный ВКР-С-Б-5-4, 1,1/1400" Кол-во: 20

"Позиция 28" "стакан монтажный СКК-500" Кол-во: 10

"Позиция 29" "вентилятор крышный дымоудаления КВЕР-ВА-6,3ДУ, 5,5/1450-400С" Кол-во: 6

"Позиция 30" "стакан монтажный СКК-700-01" Кол-во: 3

"Позиция 31" "шкаф управления ШУВ, от 4 до 7кВт" Кол-во: 3

"Позиция 32" "вентилятор крышный дымоудаления КВЕР-ВА-8ДУ, 15/1450-400С" Кол-во: 20

"Позиция 33" "стакан монтажный СКК-1000" Кол-во: 10