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Номер извещения
31401456518
Уникальный номер закупки
142
Наименование закупки
на выполнение комплекса работ по текущему ремонту трубопроводов и фильтра механической очистки воды (ФОВ 3,0-0,6) №5 станции обезжелезивания ГВС-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.08.2014 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-31-62
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Фомичев Владимир Иванович,Fomicev_VI@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту трубопроводов и фильтра механической очистки воды (ФОВ 3,0-0,6) №5 станции обезжелезивания ГВС-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 11:00 GMT +315.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401456518Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту трубопроводов и фильтра механической очистки воды (ФОВ 3,0-0,6) №5 станции обезжелезивания ГВС-2 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 11:0015.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401456518Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту трубопроводов и фильтра механической очистки воды (ФОВ 3,0-0,6) №5 станции обезжелезивания ГВС-2 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 11:0030.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401456518Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту трубопроводов и фильтра механической очистки воды (ФОВ 3,0-0,6) №5 станции обезжелезивания ГВС-2 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201430.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401456518Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту трубопроводов и фильтра механической очистки воды (ФОВ 3,0-0,6) №5 станции обезжелезивания ГВС-2 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на выполнение комплекса работ по текущему ремонту трубопроводов и фильтра механической очистки воды (ФОВ 3,0-0,6) №5 станции обезжелезивания ГВС-2
Начальная цена
2 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
45.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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