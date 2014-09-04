Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Мебель металлическая (шкафы) по наименованию, в ассортименте и в количестве согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 160/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 160/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)