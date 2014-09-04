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    Главная / Торги / Покупка мебели металлической (шкафов)

    Покупка мебели металлической (шкафов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2014 10:0004.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401456352Дата и время окончания срока приема заявок Покупка мебели металлической (шкафов)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401456352

    Уникальный номер закупки

    160/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка мебели металлической (шкафов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.08.2014 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 160/47-2014

    Документация к Извещению № 160/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка мебели металлической (шкафов)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2014 10:00 GMT +304.09.2014 10:0004.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401456352Дата и время окончания срока приема заявок Покупка мебели металлической (шкафов)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.09.2014 10:0004.09.2014 10:0004.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401456352Дата и время вскрытия заявок Покупка мебели металлической (шкафов)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.201409.09.2014 15:0009.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401456352Подведение итогов не позднее Покупка мебели металлической (шкафов)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка мебели металлической (шкафов)

    Начальная цена

    1 764 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Мебель металлическая (шкафы) по наименованию, в ассортименте и в количестве согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 160/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 160/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика до склада Покупателя по адресу: г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: - аванс 30% стоимости партии мебели в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Поставщика, сформированного на основании заявки Покупателя; - окончательная оплата за партию мебели в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки партии мебели. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Продукции осуществляется до 31 января 2015 года партиями по заявкам Покупателя в срок не позднее 35 календарных дней с момента внесения аванса.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.75

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф металлический. Размеры (Ш*Г*В) ±10%, мм: 600*400*1800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шкаф инструментальный типа КД-152И или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Шкаф инструментальный типа ШИМ-05-04 или аналог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Шкаф инструментальный типа КД-10-И или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шкаф металлический для хранения комплектующих типа ШДК-45 или аналог."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шкаф металлический для спецодежды типа ШОМ-03-04 или аналог"

    Кол-во: 160

    "Позиция 7"

    "Шкаф архивный металлический. Размеры (Ш*Г*В) ±10%, мм: 850*400*1860"

    Кол-во: 2

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