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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Запрос предложений на право заключения договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401458537Дата и время окончания срока приема заявок Договор подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401458537

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2014 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета

    Закупочная документация

    Договор

    Приложение №2 Тех задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 10:00 GMT +310.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401458537Дата и время окончания срока приема заявок Договор подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 10:0010.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401458537Дата и время вскрытия заявок Договор подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2014 12:0016.09.2014 12:0016.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401458537Подведение итогов не позднее Договор подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.201416.09.2014 12:0016.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401458537Подведение итогов не позднее Договор подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть канализации к торговому центру по адресу Павловский тракт , 192а» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    429 959,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объемы выполняемых работ определены локальной сметой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина,116.Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости Работ, указанную в п. 2.1, за вычетом оплаченной предоплаты, указанной в п.2.2. настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ против следующих документов, указанных в п.2.2 договора (приложение №3).Предоплата не более 15% от стоимости работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.35

    Инженерные изыскания для строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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