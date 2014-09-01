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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку фитингов по ASME

    Запрос предложений на поставку фитингов по ASME

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2014 14:0001.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408911Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на поставку фитингов по ASMEБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408911

    Уникальный номер закупки

    11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку фитингов по ASME

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    извещение

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    prudova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прудова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для металлургии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку фитингов по ASME

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2014 14:00 GMT +301.09.2014 14:0001.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408911Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на поставку фитингов по ASMEБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2014 14:0001.09.2014 14:0001.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408911Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на поставку фитингов по ASMEБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2014 08:0015.09.2014 08:0015.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408911Подведение итогов не позднее запрос предложений на поставку фитингов по ASMEБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201415.09.2014 08:0015.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408911Подведение итогов не позднее запрос предложений на поставку фитингов по ASMEБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку фитингов по ASME

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    28 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО КриогенмашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа, доставка на склад ОАО Криогенмаш
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.51

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    извещение

    27.12.2016

    заявка

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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