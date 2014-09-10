Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» и «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401460055 Уникальный номер закупки 3 Номер закупки Наименование закупки Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» и «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116, Почтовый адрес i.belov@rosvodokanal.ru Контактный телефон +7 3852 31-54-42 Факс +7 3852 50-06-93 Адрес электронной почты mvv@barnaulvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Малышев Василий Васильевич Место рассмотрения предложений Барнаул Закупки и тендеры Алтайский Край Ключевые слова: лом

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