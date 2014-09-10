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    Главная / Торги / Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» и «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» и «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401460055Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401460055

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» и «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.08.2014 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета

    Закупочная документация

    Приложение №4

    Договор

    Тех задание

    Тех задание 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 10:00 GMT +310.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401460055Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 10:0010.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401460055Дата и время вскрытия заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2014 20:5916.09.2014 20:5916.09.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401460055Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.201416.09.2014 20:5916.09.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401460055Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    827 897,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объемы выполняемых работ определены сметой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ:Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина,116.Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 30.09.2014г. по 31.12.2014 годаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости работ, указанных в п. 2.1. договора, осуществляется в течение 30 календарных дней с момента выполнения работ, за вычетом оплаченной предоплаты, указанной в п. 2.3. Договора против документов указанных в п. 2.2. договора (приложение №3)Предоплата не более 15% от стоимости работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.35

    Инженерные изыскания для строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 10:00 GMT +310.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401460055Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 10:0010.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401460055Дата и время вскрытия заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2014 20:5916.09.2014 20:5916.09.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401460055Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.201416.09.2014 20:5916.09.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401460055Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    694 858,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объемы выполняемых работ определены сметой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ:Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина,116.Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 30.09.2014г. по 31.12.2014 годаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости работ, указанных в п. 2.1. договора, осуществляется в течение 30 календарных дней с момента выполнения работ, за вычетом оплаченной предоплаты, указанной в п. 2.3. Договора против документов указанных в п. 2.2. договора (приложение №3)Предоплата не более 15% от стоимости работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.35

    Инженерные изыскания для строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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