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Номер извещения
31401460055
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» и «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 10:00 GMT +310.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401460055Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 10:0010.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401460055Дата и время вскрытия заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
16.09.2014 20:5916.09.2014 20:5916.09.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401460055Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.201416.09.2014 20:5916.09.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401460055Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому этажностью 12-16 этажей с предприятиями общественного назначения по адресу пр.Кубанский,2в» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
827 897,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объемы выполняемых работ определены сметой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ:Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина,116.Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 30.09.2014г. по 31.12.2014 годаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
74.20.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 10:00 GMT +310.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401460055Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 10:0010.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401460055Дата и время вскрытия заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
16.09.2014 20:5916.09.2014 20:5916.09.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401460055Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.201416.09.2014 20:5916.09.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401460055Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объектам: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому(9 и более наземных этажей ) по адресу пр.Комсомольский,44» г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
694 858,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объемы выполняемых работ определены сметой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ:Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина,116.Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 30.09.2014г. по 31.12.2014 годаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
74.20.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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