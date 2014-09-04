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Номер извещения
31401451063
Уникальный номер закупки
005/14-тмц
Наименование закупки
Поставка вентилятора крышного вкр-5в1 (0,75/1000) с монтажным стаканом в лизинг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.08.2014 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
mdoich@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Доич Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
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Поставка вентилятора крышного вкр-5в1 (0,75/1000) с монтажным стаканом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2014 11:00 GMT +304.09.2014 11:0004.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401451063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентилятора крышного вкр-5в1 (0,75/1000) с монтажным стаканомг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2014 11:0004.09.2014 11:0004.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401451063Дата и время вскрытия заявок Поставка вентилятора крышного вкр-5в1 (0,75/1000) с монтажным стаканомг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
09.09.2014 12:0009.09.2014 12:0009.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401451063Подведение итогов не позднее Поставка вентилятора крышного вкр-5в1 (0,75/1000) с монтажным стаканомг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентилятора крышного вкр-5в1 (0,75/1000) с монтажным стаканом
Начальная цена
190 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложению №1 к Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
29.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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