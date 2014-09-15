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Номер извещения
ГП408910
Уникальный номер закупки
32
Наименование закупки
Установка индукционного нагрева заготовок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Почтовый адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Контактный телефон
+7 34344 3-21-59
Факс
+7 34344 3-21-59
Адрес электронной почты
mts@tef.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малиновский Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Кушва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Установка индукционного нагрева заготовок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 10:00 GMT +315.09.2014 10:0015.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408910Дата и время окончания срока приема заявок Установка индукционного нагрева заготовокКушва
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 10:0015.09.2014 10:0015.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408910Дата и время вскрытия заявок Установка индукционного нагрева заготовокКушва
Подведение итогов не позднее
06.10.2014 10:0006.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408910Подведение итогов не позднее Установка индукционного нагрева заготовокКушва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка индукционного нагрева заготовок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624300, Свердловская область, г.Кушва, ул. 8 Марта, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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