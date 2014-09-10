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Номер извещения
31401459966
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Зключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому по ул.Беляева,15»г.Барнаула
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2014 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому по ул.Беляева,15»г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 10:00 GMT +310.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401459966Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому по ул.Беляева,15»г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 10:0010.09.2014 10:0010.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401459966Дата и время вскрытия заявок Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому по ул.Беляева,15»г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
16.09.2014 12:0016.09.2014 12:0016.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401459966Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому по ул.Беляева,15»г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.201416.09.2014 12:0016.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401459966Подведение итогов не позднее Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому по ул.Беляева,15»г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения к многоэтажному жилому дому по ул.Беляева,15»г.Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
765 735,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ:Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина,116.Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 30.09.2014года по 31.12.2014Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
74.20.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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