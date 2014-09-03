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Номер извещения
ГП408908
Уникальный номер закупки
104-007
Наименование закупки
Закупка компенсатора 18-ОСТ34-10-572-93 Ду 1600, Ру 6 12х18Н10Т, толщ. линзы- 3 мм.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
losik_a@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосик Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компенсатора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2014 14:30 GMT +303.09.2014 14:3003.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компенсатораБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2014 14:3003.09.2014 14:3003.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408908Дата и время вскрытия заявок Поставка компенсатораБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компенсатора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, Московской обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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