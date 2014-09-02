Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Расчет производится Покупателем по счету, выставленному Поставщиком со ссылкой на Договор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - Предоплата в размере 50% (пятидесяти), от суммы договора – перечисляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора. - Окончательный расчет в течение 10 банковских с момента подписания Покупателем Акта приемки Оборудования. Срок поставки (выборки) товара: не позднее 10 рабочих дней с момента получения предоплаты.