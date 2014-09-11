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Номер извещения
ГП408907
Уникальный номер закупки
30
Наименование закупки
«Разработка проекта комплексной модернизации и компактизации производства ОАО «Уралмашзавод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-10-71
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Smirnov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Григорий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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«Разработка проекта комплексной модернизации и компактизации производства ОАО «Уралмашзавод»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2014 11:00 GMT +311.09.2014 11:0011.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408907Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка проекта комплексной модернизации и компактизации производства ОАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2014 11:0011.09.2014 11:0011.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408907Дата и время вскрытия заявок «Разработка проекта комплексной модернизации и компактизации производства ОАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.10.2014 11:0013.10.2014 11:0013.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408907Подведение итогов не позднее «Разработка проекта комплексной модернизации и компактизации производства ОАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Разработка проекта комплексной модернизации и компактизации производства ОАО «Уралмашзавод»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
«Разработка проекта комплексной модернизации и компактизации производства ОАО «Уралмашзавод», срок выполнения работ - до 30.04.2015 г. В предложении обязатено указать, привлекаются ли для выполнения проекта субпроектировщики или проект выполняется полностью собственными силами, если планируется привлекать субпроектировщиков, то на какие работы. Обязательно наличие детального плана-графика разработки проекта.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, Пл. Первой Пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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