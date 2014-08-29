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Номер извещения
ГП408906
Уникальный номер закупки
53/14
Наименование закупки
на право заключения договора купли-продажи трехместных кресел с индивидуальными подлокотниками для зала ожидания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2014 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656057, Алтайский край, , Барнаул, Павловский тракт, 226
Почтовый адрес
656057, Алтайский край, , Барнаул, Павловский тракт, 226
Контактный телефон
+7 3852 54-32-76
Факс
+7 3852 54-32-76
Адрес электронной почты
sov@airaltay.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соломина Оксана Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трехместные кресла с индивидуальными подлокотниками для зала ожидания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2014 12:45 GMT +329.08.2014 12:4529.08.2014 12:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408906Дата и время окончания срока приема заявок Трехместные кресла с индивидуальными подлокотниками для зала ожиданияБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2014 07:0001.09.2014 07:0001.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408906Дата и время вскрытия заявок Трехместные кресла с индивидуальными подлокотниками для зала ожиданияБарнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трехместные кресла с индивидуальными подлокотниками для зала ожидания
Начальная цена
276 768,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21 (двадцать одна) штука (трехместных секций)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Барнаул, Павловский тракт, 226Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Авиапредприятие «Алтай»
Все закупки и тендеры «Авиапредприятие «Алтай»
Адрес местонахождения
656057, Алтайский край, , Барнаул, Павловский тракт, 226
Отсутствуют
51.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
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