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    Главная / Торги / Поставка оборудования для системы видеонаблюдения

    Поставка оборудования для системы видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2014 05:1016.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401449603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401449603

    Уникальный номер закупки

    42

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для системы видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.08.2014 05:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-34 доб. 4033

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    tasenko@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для системы видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2014 05:10 GMT +316.09.2014 05:1016.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401449603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2014 05:10GMT +316.09.2014 05:1016.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401449603Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.09.201418.09.2014 05:1018.09.2014 05:10Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401449603Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2014 05:1018.09.2014 05:1018.09.2014 05:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401449603Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.201418.09.2014 05:1018.09.2014 05:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401449603Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для системы видеонаблюдения

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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