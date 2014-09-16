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Номер извещения
31401449603
Уникальный номер закупки
42
Наименование закупки
Поставка оборудования для системы видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.08.2014 05:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-34 доб. 4033
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
tasenko@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для системы видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2014 05:10 GMT +316.09.2014 05:1016.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401449603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2014 05:10GMT +316.09.2014 05:1016.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401449603Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.09.201418.09.2014 05:1018.09.2014 05:10Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401449603Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
18.09.2014 05:1018.09.2014 05:1018.09.2014 05:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401449603Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для системы видеонаблюденияЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для системы видеонаблюдения
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
45.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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