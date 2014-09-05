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    Главная / Торги / Кантователь для рамы тепловозов

    Кантователь для рамы тепловозов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2014 18:0005.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408901Дата и время окончания срока приема заявок Кантователь для рамы тепловозовВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408901

    Уникальный номер закупки

    2345

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кантователь для рамы тепловозов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственонстью УГМК-Холдинг
    Все закупки и тендеры УГМК-Холдинг

    Юридический адрес

    624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1

    Почтовый адрес

    624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1

    Контактный телефон

    +7 34368 9-64-58

    Факс

    +7 34368 9-64-58

    Адрес электронной почты

    d.akulin@ugmk.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Акулин Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кантователь для рамы тепловозов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2014 18:00 GMT +305.09.2014 18:0005.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408901Дата и время окончания срока приема заявок Кантователь для рамы тепловозовВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    05.09.2014 18:0005.09.2014 18:0005.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408901Дата и время вскрытия заявок Кантователь для рамы тепловозовВерхняя Пышма

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 12:0030.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408901Подведение итогов не позднее Кантователь для рамы тепловозовВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408901Подведение итогов не позднее Кантователь для рамы тепловозовВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кантователь для рамы тепловозов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УГМК-Холдинг
    Все закупки и тендеры УГМК-Холдинг

    Адрес местонахождения

    624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.30

    Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

    Документация лота

    документация

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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