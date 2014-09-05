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Номер извещения
ГП408901
Уникальный номер закупки
2345
Наименование закупки
Кантователь для рамы тепловозов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1
Почтовый адрес
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1
Контактный телефон
+7 34368 9-64-58
Факс
+7 34368 9-64-58
Адрес электронной почты
d.akulin@ugmk.com
Ф.И.О. контактного лица
Акулин Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Кантователь для рамы тепловозов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2014 18:00 GMT +305.09.2014 18:0005.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408901Дата и время окончания срока приема заявок Кантователь для рамы тепловозовВерхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2014 18:0005.09.2014 18:0005.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408901Дата и время вскрытия заявок Кантователь для рамы тепловозовВерхняя Пышма
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 12:0030.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408901Подведение итогов не позднее Кантователь для рамы тепловозовВерхняя Пышма
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кантователь для рамы тепловозов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УГМК-Холдинг
Все закупки и тендеры УГМК-Холдинг
Адрес местонахождения
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1
Отсутствуют
34.30
Документация лота