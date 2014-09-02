Право заключить договор поставки сантехнических материалов для ОАО КБХА

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предоплату в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика. На оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора. Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета. Поставка товара осуществляется Поставщиком в сопровождении его лицом, имеющим полномочие на разрешение спорных вопросов, связанных с поставкой товара по месту нахождения Покупателя.