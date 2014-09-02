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    Главная / Торги / Право заключить договор поставки сантехнических материалов для ОАО КБХА

    Право заключить договор поставки сантехнических материалов для ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2014 08:0002.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401448467Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материалов Воронеж, Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401448467

    Уникальный номер закупки

    ЭТП-ГПБ-К-4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключить договор поставки сантехнических материалов для ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.08.2014 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки сантехнические материалы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-64-01

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    skucadb@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябцев Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж, Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сантехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2014 08:00 GMT +302.09.2014 08:0002.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401448467Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материалов Воронеж, Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2014 08:3002.09.2014 08:3002.09.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401448467Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнических материалов Воронеж, Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.201403.09.2014 10:0003.09.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401448467Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических материалов Воронеж, Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических материалов

    Начальная цена

    478 329,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предоплату в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика. На оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора. Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета. Поставка товара осуществляется Поставщиком в сопровождении его лицом, имеющим полномочие на разрешение спорных вопросов, связанных с поставкой товара по месту нахождения Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки сантехнические материалы

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометры"

    Кол-во: 23

    "Позиция 2"

    "Шланги"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "Фитинги "

    Кол-во: 4499

    "Позиция 4"

    "Трубы водопроводные"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 5"

    "Крепежный материал"

    Кол-во: 8110

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