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Номер извещения
ГП408896
Уникальный номер закупки
ОИТ1
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению комплекса автоматизированных систем на платформе "1С"на предприятии "Уралхиммаш", согласно технического задания.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
igla@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иголкина Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению комплекса автоматизированных систем на платформе "1С"на предприятии "Уралхиммаш", согласно технического задания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2014 08:00 GMT +301.09.2014 08:0001.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408896Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению комплекса автоматизированных систем на платформе "1С"на предприятии "Уралхиммаш", согласно технического задания.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2014 08:3001.09.2014 08:3001.09.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408896Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению комплекса автоматизированных систем на платформе "1С"на предприятии "Уралхиммаш", согласно технического задания.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.09.2014 13:0002.09.2014 13:0002.09.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408896Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению комплекса автоматизированных систем на платформе "1С"на предприятии "Уралхиммаш", согласно технического задания.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению комплекса автоматизированных систем на платформе "1С"на предприятии "Уралхиммаш", согласно технического задания.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объём оказываемых услуг согласно технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
IA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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