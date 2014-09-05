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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2014 10:0005.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401448015Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401448015

    Уникальный номер закупки

    327

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.08.2014 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 4 - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    Приложение № 3 - Форма подачи предложений

    Приложение № 2 - Проект договора на оказание транспортных услуг

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская Область

    Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу контейнеров

    Ключевые слова:

    вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2014 10:00 GMT +305.09.2014 10:0005.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401448015Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    05.09.2014 10:0005.09.2014 10:0005.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401448015Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    19.09.2014 13:0019.09.2014 13:0019.09.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401448015Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.09.201419.09.2014 13:0019.09.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401448015Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    228 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта оказания услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    71.21.2

    Аренда железнодорожного транспорта и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление технически исправных и коммерчески пригодных полувагонов для перевозки грузов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»"

    Кол-во: 6

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