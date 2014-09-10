Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»;Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401447746 Уникальный номер закупки 039-14 СМР Садовая, 135б Номер закупки Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»;Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, - Почтовый адрес 625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31 Контактный телефон +7 3452 52-04-61 Факс +7 3452 54-09-24 доб. 1219 Адрес электронной почты mdoich@vodokanal.info Ф.И.О. контактного лица Доич Максим Олегович Место рассмотрения предложений г. Тюмень Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов Ключевые слова: строительство

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