www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401447746
Уникальный номер закупки
039-14 СМР Садовая, 135б
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»;Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2014 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
mdoich@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Доич Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»; выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401447746Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»; выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 14:00GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401447746Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»; выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»г. Тюмень
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.09.201412.09.2014 12:0012.09.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401447746Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»; выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
12.09.2014 12:0012.09.2014 12:0012.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401447746Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»; выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.09.201412.09.2014 12:0012.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401447746Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»; выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения 1 эт. реконструируемое здание под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»; выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию Инвестиционной программы «Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени» по объекту «Строительство сетей канализации для подключения 1 эт. реконструируемое здании под размещение нотариальной конторы и юридической консультации, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая,135Б»
Начальная цена
352 960,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию конкурсной документации 039/14-ок-ип, сметным расчетам
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.