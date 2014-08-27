Лот 1

Закупка продукции ф. Siemens, потребность будет редактироваться на момент проведения заключительного тендера на территории ОАО "Уралмашзавод", в связи с этим прошу проанализировать потребность и выставить цены, так же после этого будет проведена процедура онлайн торгов.