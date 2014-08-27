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Номер извещения
ГП408895
Уникальный номер закупки
ГП408070
Наименование закупки
Закупка продукции ф. SIЕМЕNS
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 245-53-81
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
d.koshovkin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошовкин Дмитрий Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка продукции ф. Siemens, потребность будет редактироваться на момент проведения заключительного тендера на территории ОАО "Уралмашзавод", в связи с этим прошу проанализировать потребность и выставить цены, так же после этого будет проведена процедура онлайн торгов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2014 13:00 GMT +327.08.2014 13:0027.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408895Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. Siemens, потребность будет редактироваться на момент проведения заключительного тендера на территории ОАО "Уралмашзавод", в связи с этим прошу проанализировать потребность и выставить цены, так же после этого будет проведена процедура онлайн торгов.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2014 13:0027.08.2014 13:0027.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408895Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции ф. Siemens, потребность будет редактироваться на момент проведения заключительного тендера на территории ОАО "Уралмашзавод", в связи с этим прошу проанализировать потребность и выставить цены, так же после этого будет проведена процедура онлайн торгов.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201429.08.2014 15:0029.08.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408895Подведение итогов не позднее Закупка продукции ф. Siemens, потребность будет редактироваться на момент проведения заключительного тендера на территории ОАО "Уралмашзавод", в связи с этим прошу проанализировать потребность и выставить цены, так же после этого будет проведена процедура онлайн торгов.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продукции ф. Siemens, потребность будет редактироваться на момент проведения заключительного тендера на территории ОАО "Уралмашзавод", в связи с этим прошу проанализировать потребность и выставить цены, так же после этого будет проведена процедура онлайн торгов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка выполняется 1 комплектом и в полном объеме с необходимым пакетом документов и условиями поставки. Условия и пакет документов прописан в приложенном документе вместе с потребностью.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется до ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
52.12
Документация лота
Кол-во: 1
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