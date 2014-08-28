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    Главная / Торги / Закупка кабеля и кабельных изделий

    Закупка кабеля и кабельных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408894Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукцияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408894

    Уникальный номер закупки

    99

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабеля и кабельных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2014 14:00 GMT +328.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408894Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукцияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408894Дата и время вскрытия заявок Кабельная продукцияМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2014 23:5901.09.2014 23:5901.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408894Подведение итогов не позднее Кабельная продукцияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.201401.09.2014 23:5901.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408894Подведение итогов не позднее Кабельная продукцияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции август-сентябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года. Предоставление паспорта, сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кабель КГ 1х50 (отрезками 100м+50м+300м)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 2"

    "провод ПВС 3х2,5 (отрезками 300м+300м+200м)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 3"

    "провод ПВС 5х4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "кабель КГ 1х16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "кабель КГ 4х4 (отрезками 100м+100м)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "кабель КГ 2х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "кабель КГ 1х35"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "кабель ВВГнг LS, 3x2,5 (с заполнением)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 9"

    "кабель ВБбШвнг 4х240-1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 10"

    "кабель СИП-4 4х25"

    Кол-во: 800

    "Позиция 11"

    "кабель КГ 3х4+1х2,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 12"

    "кабель ВВГ 3х2,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 13"

    "кабель ВВГ 2х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "кабель КГ 3х2,5+1х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "провод П-274М, полевой"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "кабель барабанный NSHTOU 24G1,5 (0,6/1 кВ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "саморегулирующийся нагревательный кабель 25ФСЛе2-СТ, 220В"

    Кол-во: 286

    "Позиция 18"

    "кабель FTP 4х2х0,52 кат.5е внешний (арт.211716)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "провод ПуГВ 1х0,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "кабель NYM 3x2,5"

    Кол-во: 219

    "Позиция 21"

    "кабель NYM 3х1,5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "кабель КГН 3х4 (отрезками 250м+100м+150м)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "кабель КГН 3х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "кабель КГнг 4х6"

    Кол-во: 800

    Лот 2

    Кабельные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2014 14:00 GMT +328.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408894Дата и время окончания срока приема заявок Кабельные изделияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408894Дата и время вскрытия заявок Кабельные изделияМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2014 23:5901.09.2014 23:5901.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408894Подведение итогов не позднее Кабельные изделияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.201401.09.2014 23:5901.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408894Подведение итогов не позднее Кабельные изделияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельные изделия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции август-сентябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года. Предоставление паспорта, сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "наконечник кабельный ТМЛ 35-12-10 (под опрессовку)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "наконечник кабельный ТМЛ 50-12-11(под опрессовку)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "наконечник кабельный ТМЛ 70-12-13(под опрессовку)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "наконечник кабельный ТМЛ 95-12-15(под опрессовку)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "наконечник кабельный ТМЛ 240-20-24(под опрессовку)"

    Кол-во: 98

    "Позиция 6"

    "зажим прокалывающий СТ 25 16-70/1,5-10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "зажим крепежный СР 23.2-50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "кронштейн для крепления ТС.02.СБ крепление зажимов с кабелем "

    Кол-во: 25

    "Позиция 9"

    "труба гибкая гофрированная из ПНД Ø 25 мм, легкая с протяжкой (DKC 71725)"

    Кол-во: 219

    "Позиция 10"

    "труба гибкая гофрированная из ПНД Ø 20 мм, легкая с протяжкой (DKC 71720)"

    Кол-во: 84

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