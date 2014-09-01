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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401446803
Уникальный номер закупки
0814-239
Наименование закупки
Изготовление и поставка печатных плат (0814-239)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2014 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка печатных плат (0814-239)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2014 12:00 GMT +301.09.2014 12:0001.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401446803Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка печатных плат (0814-239)Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2014 12:0001.09.2014 12:0001.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401446803Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка печатных плат (0814-239)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка печатных плат (0814-239)
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
34 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53. до 1-го этажа (входной двери).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
32.10.3
Документация лота
Кол-во: 34
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