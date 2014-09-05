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Номер извещения
ГП408891
Уникальный номер закупки
109-ЗП-2014
Наименование закупки
Поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2014 16:00 GMT +305.09.2014 16:0005.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408891Дата и время окончания срока приема заявок поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2014 16:0005.09.2014 16:0005.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408891Дата и время вскрытия заявок поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 18:0010.10.2014 18:0010.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408891Подведение итогов не позднее поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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