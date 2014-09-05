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    Главная / Торги / Поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2014 16:0005.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408891Дата и время окончания срока приема заявок поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408891

    Уникальный номер закупки

    109-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опросный лист

    Проект договора

    Заказная спецификация

    Извещение о проведении запроса предложений

    Форма 1.1. Расчет стоимости

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Независимая нефтегазовая компания
    Все закупки и тендеры ННК

    Юридический адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Почтовый адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2014 16:00 GMT +305.09.2014 16:0005.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408891Дата и время окончания срока приема заявок поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.09.2014 16:0005.09.2014 16:0005.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408891Дата и время вскрытия заявок поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2014 18:0010.10.2014 18:0010.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408891Подведение итогов не позднее поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201410.10.2014 18:0010.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408891Подведение итогов не позднее поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, ШМР и ПНР агрегата компрессорного для перекачки атмосферного воздуха для ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ННК
    Все закупки и тендеры ННК

    Адрес местонахождения

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат компрессорный для перекачки воздуха"

    Кол-во: 1

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