Лот 1

-работы по разбору забоя, -буровые работы, -подрядные работы по выемке вскрышных пород на указанном месторождении, -работы по транспортированию вскрышных пород на породный отвал, -работы по формированию породного отвала, -работы по добыче угля с качеством, соответствующим Техническому заданию, -работы по транспортированию угля к месту перегрузки, согласованному сторонами, -работы по поддержанию в исправном состоянии технологических дорог и обеспечению безопасной эксплуатации технологических дорог, включая ремонт и содержание технологических дорог, иные необходимые мероприятия.