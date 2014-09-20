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Номер извещения
ГП408882
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Работы, связанные с добычей бурого угля на Коркинском месторождении, в пределах территории, подчиненной городу Коркино Челябинской области.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456550, Челябинская область, , Коркино, Смешанная, 2
Почтовый адрес
456550, Челябинская область, , Коркино, Смешанная, 2
Контактный телефон
+7 351 262-42-52
Факс
+7 351 262-42-52
Адрес электронной почты
83512624252@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Коркино
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-работы по разбору забоя, -буровые работы, -подрядные работы по выемке вскрышных пород на указанном месторождении, -работы по транспортированию вскрышных пород на породный отвал, -работы по формированию породного отвала, -работы по добыче угля с качеством, соответствующим Техническому заданию, -работы по транспортированию угля к месту перегрузки, согласованному сторонами, -работы по поддержанию в исправном состоянии технологических дорог и обеспечению безопасной эксплуатации технологических дорог, включая ремонт и содержание технологических дорог, иные необходимые мероприятия.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2014 10:00 GMT +320.09.2014 10:0020.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408882Дата и время окончания срока приема заявок -работы по разбору забоя, -буровые работы, -подрядные работы по выемке вскрышных пород на указанном месторождении, -работы по транспортированию вскрышных пород на породный отвал, -работы по формированию породного отвала, -работы по добыче угля с качеством, соответствующим Техническому заданию, -работы по транспортированию угля к месту перегрузки, согласованному сторонами, -работы по поддержанию в исправном состоянии технологических дорог и обеспечению безопасной эксплуатации технологических дорог, включая ремонт и содержание технологических дорог, иные необходимые мероприятия. Коркино
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2014 10:0020.09.2014 10:0020.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408882Дата и время вскрытия заявок -работы по разбору забоя, -буровые работы, -подрядные работы по выемке вскрышных пород на указанном месторождении, -работы по транспортированию вскрышных пород на породный отвал, -работы по формированию породного отвала, -работы по добыче угля с качеством, соответствующим Техническому заданию, -работы по транспортированию угля к месту перегрузки, согласованному сторонами, -работы по поддержанию в исправном состоянии технологических дорог и обеспечению безопасной эксплуатации технологических дорог, включая ремонт и содержание технологических дорог, иные необходимые мероприятия. Коркино
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 12:0030.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408882Подведение итогов не позднее -работы по разбору забоя, -буровые работы, -подрядные работы по выемке вскрышных пород на указанном месторождении, -работы по транспортированию вскрышных пород на породный отвал, -работы по формированию породного отвала, -работы по добыче угля с качеством, соответствующим Техническому заданию, -работы по транспортированию угля к месту перегрузки, согласованному сторонами, -работы по поддержанию в исправном состоянии технологических дорог и обеспечению безопасной эксплуатации технологических дорог, включая ремонт и содержание технологических дорог, иные необходимые мероприятия. Коркино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201430.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408882Подведение итогов не позднее -работы по разбору забоя, -буровые работы, -подрядные работы по выемке вскрышных пород на указанном месторождении, -работы по транспортированию вскрышных пород на породный отвал, -работы по формированию породного отвала, -работы по добыче угля с качеством, соответствующим Техническому заданию, -работы по транспортированию угля к месту перегрузки, согласованному сторонами, -работы по поддержанию в исправном состоянии технологических дорог и обеспечению безопасной эксплуатации технологических дорог, включая ремонт и содержание технологических дорог, иные необходимые мероприятия. Коркино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
-работы по разбору забоя, -буровые работы, -подрядные работы по выемке вскрышных пород на указанном месторождении, -работы по транспортированию вскрышных пород на породный отвал, -работы по формированию породного отвала, -работы по добыче угля с качеством, соответствующим Техническому заданию, -работы по транспортированию угля к месту перегрузки, согласованному сторонами, -работы по поддержанию в исправном состоянии технологических дорог и обеспечению безопасной эксплуатации технологических дорог, включая ремонт и содержание технологических дорог, иные необходимые мероприятия.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются силами Подрядчика, в соответствии с Техническим заданием Заказчика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. КоркиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
по добыче угля ЧУК
Все закупки и тендеры по добыче угля ЧУК
Адрес местонахождения
456550, Челябинская область, , Коркино, Смешанная, 2
Отсутствуют
10.20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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