Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка комплектующих бетононасосу Швинг

    Закупка комплектующих бетононасосу Швинг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2014 14:4528.08.2014 14:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408879Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие к бетононасосу ШвингМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408879

    Уникальный номер закупки

    97

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка комплектующих бетононасосу Швинг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие к бетононасосу Швинг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2014 14:45 GMT +328.08.2014 14:4528.08.2014 14:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408879Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие к бетононасосу ШвингМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.08.2014 14:4528.08.2014 14:4528.08.2014 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408879Дата и время вскрытия заявок Комплектующие к бетононасосу ШвингМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.08.2014 23:5929.08.2014 23:5929.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408879Подведение итогов не позднее Комплектующие к бетононасосу ШвингМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.08.201429.08.2014 23:5929.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408879Подведение итогов не позднее Комплектующие к бетононасосу ШвингМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие к бетононасосу Швинг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция должна быть новой. Произведена не ранее 2014 года. Замена продукции не допускается. Поставка продукции в сентябре 2014 года. Поставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "бетоноводные трубы под клиновой замок, 3м, прямая, арт. 10004289"

    Кол-во: 575

    "Позиция 2"

    "клиновой замок, для бетоноводных труб, арт.10029332"

    Кол-во: 575

    "Позиция 3"

    "уплотнение, для бетоноводных труб, арт.10006251"

    Кол-во: 575

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП213810
    Спекательные тележки
    Спекательные тележки
    589437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    РК
    Запрос предложений № 32211076750
    Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по обслуживанию финансово-лицевых счетов потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, организации начисления потребителям платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, формированию, печати, мэйлированию, доставке платежных документов потребителям, организации консультирования потребителей, приему платежей потребителей, обеспечению своевременной оплаты услуг потребителями, ведению работы с задолженностью потребителей услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Канско-Абанской технологической зоны Красноярского края
    Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по...
    592935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    57 118 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    РК
    Запрос предложений № 32211076747
    Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по обслуживанию финансово-лицевых счетов потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, организации начисления потребителям платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, формированию, печати, мэйлированию, доставке платежных документов потребителям, организации консультирования потребителей, приему платежей потребителей, обеспечению своевременной оплаты услуг потребителями, ведению работы с задолженностью потребителей услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Лесосибирской технологической зоны Красноярского края
    Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по...
    592937
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    34 903 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201851
    001-ЗЦ-2022-ПТО УКС_Выполнение работ по строительству объекта «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства. Телемеханиазция»
    001-ЗЦ-2022-ПТО УКС_Выполнение работ по строительству объекта «Обустройство ачимовских...
    585890
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211076724
    Выполнение ремонтных работ напольного покрытия третьего этажа административного здания
    Выполнение ремонтных работ напольного покрытия третьего этажа административного здания
    592933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    456 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211076737
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    592936
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    1 526 714
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013021
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    588377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014140
    Поставка медицинских средств первой необходимости (СИЗ от вирусной инфекции)для ЛДЦ Здоровье ПАО "СН-МНГ" 2022г
    Поставка медицинских средств первой необходимости (СИЗ от вирусной инфекции)для ЛДЦ Здоровье...
    592934
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить