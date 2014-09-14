Поставка шин 175/70 R13 (165/70R13) в сборе с диском 2103 R13

Лот 1

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.