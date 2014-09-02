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Номер извещения
ГП408871
Уникальный номер закупки
562К-1
Наименование закупки
Поставка трубного проката мерной длины, ГОСТ/ТУ 14-3-1573-96. Заявка №562/5557 от 20.08.2014г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-08
Факс
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Адрес электронной почты
v.a.korobitsyn@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коробицын Вадим Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка трубного проката мерной длины, ГОСТ/ТУ 14-3-1573-96, Труба 820х20 сталь 10Г2ФБЮ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2014 08:00 GMT +302.09.2014 08:0002.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного проката мерной длины, ГОСТ/ТУ 14-3-1573-96, Труба 820х20 сталь 10Г2ФБЮ Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2014 08:3002.09.2014 08:3002.09.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408871Дата и время вскрытия заявок Поставка трубного проката мерной длины, ГОСТ/ТУ 14-3-1573-96, Труба 820х20 сталь 10Г2ФБЮ Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 08:0003.09.2014 08:0003.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408871Подведение итогов не позднее Поставка трубного проката мерной длины, ГОСТ/ТУ 14-3-1573-96, Труба 820х20 сталь 10Г2ФБЮ Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубного проката мерной длины, ГОСТ/ТУ 14-3-1573-96, Труба 820х20 сталь 10Г2ФБЮ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000140кг., 2532м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская область, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000140
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