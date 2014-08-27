Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции - не ранее 2014г Наличие сертификата качества, паспорта и/или руководства по эксплуатации. Поставка продукции в сенябре 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции