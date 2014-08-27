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Номер извещения
ГП408867
Уникальный номер закупки
92
Наименование закупки
Закупка средств индивидуальной защиты и спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Не указано
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средства индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2014 13:00 GMT +327.08.2014 13:0027.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408867Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2014 13:0027.08.2014 13:0027.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408867Дата и время вскрытия заявок Средства индивидуальной защитыОдинцово
Подведение итогов не позднее
29.08.2014 14:3029.08.2014 14:3029.08.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408867Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства индивидуальной защиты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции - сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 150
Спецодежда и спецобувь.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2014 13:00 GMT +327.08.2014 13:0027.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408867Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и спецобувь.Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2014 13:0027.08.2014 13:0027.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408867Дата и время вскрытия заявок Спецодежда и спецобувь.Одинцово
Подведение итогов не позднее
29.08.2014 14:3029.08.2014 14:3029.08.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408867Подведение итогов не позднее Спецодежда и спецобувь.Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецодежда и спецобувь.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции - сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 5
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