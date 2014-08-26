Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполняется в комплекте, замены рассматриваем только в случае снятия продукции с производства. Продукция поставляется с следующими требованими: Качество продукции: должно соответствовать стандартам завода изготовителя. Приемка Продукции производится на складе Покупателя по качеству, количеству и комплектности. В случае поставки некачественной (некомплектной) Продукции датой поставки считается дата исправления Поставщиком недостатков Продукции (дата доукомплектования) либо, если исправление недостатков осуществлено Покупателем или привлеченными им лицами - дата возмещения затрат по такому исправлению Поставщиком. При не подтверждении качества, вся продукция возвращается Поставщику. Поставщик оплачивает подтвержденные расходы Покупателя. Продукция поставляется Поставщиком по возможности в предварительно смонтированном виде. В случае поставки Поставщиком Продукции в разобранном виде, Поставщик обязан осуществить поставку необходимого специального инструмента и материалов для сборки Продукции на Площадке Грузополучателя с предоставлением общего перечня инструмента и материалов, необходимых для выполнения сборки. Вместе с Продукцией Поставщик осуществляет разовую поставку необходимых вспомогательных материалов (смазочных материалов, химических реагентов, и т.д.) для приведения Продукции в состояние готовности к эксплуатации. Гарантийный срок на Продукцию: Составляет 12 месяцев от даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки продукции на склад ОАО «Уралмашзавод». На детали, входящие в состав Продукции и/или запасных частей, а также выходящие из строя в процессе естественного износа, гарантийный период не распространяется. На части Продукции, вышедшие из строя по причине нарушения условий эксплуатации или хранения, а также на конструктивные или технологические изменения частей Продукции (модификация), проведенные Покупателем без письменного согласия с Поставщиком, гарантийные обязательства не распространяются. Поставщик гарантирует, что поставленная по настоящему договору Продукция не была в употреблении, и не является результатом восстановления бывшей в употреблении, свободна от прав третьих лиц, не заложена, не является предметом ареста, принадлежит ему на праве собственности, а также полностью соответствует условиям настоящего договора по качеству, комплектности. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставляемая по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами в течение всего гарантийного срока службы Продукции. Упаковка: Должна соответствовать характеру продукции, обеспечивать полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозий при перемещении ее в любом виде транспорта с учетом возможных перегрузок и различных климатических факторов. Перед упаковкой все обработанные части и детали Продукции должны быть защищены соответствующим покрытием, обеспечивающим сохранность от повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения. Маркировка: Должна позволять однозначно идентифицировать Продукцию. Маркировка должна быть отчетливо видимой, разборчивой, устойчивой к внешним воздействующим факторам. Поставщик должен четко маркировать каждый Упаковочный Ящик на двух противоположных сторонах несмываемой краской со следующей информацией на русском языке: Покупатель: ОАО "Уралмашзавод" Грузоотправитель: Наименование: Маркировка по проекту: Номер грузового места: Нетто/брутто, кг: Габаритные размеры: Товаросопроводительные документы на русском языке: - счет-фактура, товарная накладная; - паспорт на каждую единицу Продукции; - руководство по эксплуатации; - разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; - сертификат соответствия; - иные сертификаты и разрешения на поставляемую Продукцию; - инструкции по хранению на каждую единицу Продукции с указанием срока хранения, оригиналы; - лист переконсервации на каждый вид оборудования с определением группы изделий и вариантов защиты; - карта комплектовки и упаковки на каждое упаковочное место; - упаковочный лист на каждую позицию, находящуюся в коробке, включая все элементы и детали не установленные на позицию (изделие). Позиция (изделие) и детали не установленные на позицию, упакованные в коробке, должны быть промаркированы и иметь идентификационный номер). - упаковочный лист на каждый ящик (Перечень и описание оборудования, вес нетто и вес брутто для каждой позиции оборудования). Количество комплектов документации – 2 экземпляра на бумажном (твердом) носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск). Все документы подшиваются в жесткие папки, их содержимое должно быть пронумеровано и иметь страницу с перечнем документов, входящих в состав папки, где указывается порядковый номер документа, его наименование, вид (копия или оригинал), количество страниц в документе. В случаи невозможности предоставления каких-либо документов по настоящему пункту, Поставщик направляет Покупателю официальное письмо завода-изготовителя или официального представителя, объясняющее их отсутствие, заверенное уполномоченной организацией. Иные условия, условия хранения: Хранение Продукции осуществляется в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, расположенных в макроклиматических условиях с умеренным и холодным климатом.