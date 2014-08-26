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    Главная / Торги / Закупка продукции ф."CommScope" и ф."CiSCO"

    Закупка продукции ф."CommScope" и ф."CiSCO"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2014 11:3026.08.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408866Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф."CiSCO"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408866

    Уникальный номер закупки

    ГП408069

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка продукции ф."CommScope" и ф."CiSCO"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.08.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 245-53-81

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    d.koshovkin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошовкин Дмитрий Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по прочей розничной торговле в неспециализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продукции ф."CiSCO"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2014 11:30 GMT +326.08.2014 11:3026.08.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408866Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф."CiSCO"Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2014 11:3026.08.2014 11:3026.08.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408866Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции ф."CiSCO"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201431.08.2014 14:0031.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408866Подведение итогов не позднее Закупка продукции ф."CiSCO"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продукции ф."CiSCO"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполняется в комплекте, замены рассматриваем только в случае снятия продукции с производства.Продукция поставляется с следующими требованими:Качество продукции: должно соответствовать стандартам завода изготовителя.Приемка Продукции производится на складе Покупателя по качеству, количеству и комплектности. В случае поставки некачественной (некомплектной) Продукции датой поставки считается дата исправления Поставщиком недостатков Продукции (дата доукомплектования) либо, если исправление недостатков осуществлено Покупателем или привлеченными им лицами - дата возмещения затрат по такому исправлению Поставщиком. При не подтверждении качества, вся продукция возвращается Поставщику. Поставщик оплачивает подтвержденные расходы Покупателя.Продукция поставляется Поставщиком по возможности в предварительно смонтированном виде. В случае поставки Поставщиком Продукции в разобранном виде, Поставщик обязан осуществить поставку необходимого специального инструмента и материалов для сборки Продукции на Площадке Грузополучателя с предоставлением общего перечня инструмента и материалов, необходимых для выполнения сборки.Вместе с Продукцией Поставщик осуществляет разовую поставку необходимых вспомогательных материалов (смазочных материалов, химических реагентов, и т.д.) для приведения Продукции в состояние готовности к эксплуатации. Гарантийный срок на Продукцию: Составляет 12 месяцев от даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки продукции на склад ОАО «Уралмашзавод».На детали, входящие в состав Продукции и/или запасных частей, а также выходящие из строя в процессе естественного износа, гарантийный период не распространяется. На части Продукции, вышедшие из строя по причине нарушения условий эксплуатации или хранения, а также на конструктивные или технологические изменения частей Продукции (модификация), проведенные Покупателем без письменного согласия с Поставщиком, гарантийные обязательства не распространяются. Поставщик гарантирует, что поставленная по настоящему договору Продукция не была в употреблении, и не является результатом восстановления бывшей в употреблении, свободна от прав третьих лиц, не заложена, не является предметом ареста, принадлежит ему на праве собственности, а также полностью соответствует условиям настоящего договора по качеству, комплектности. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставляемая по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами в течение всего гарантийного срока службы Продукции.Упаковка: Должна соответствовать характеру продукции, обеспечивать полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозий при перемещении ее в любом виде транспорта с учетом возможных перегрузок и различных климатических факторов. Перед упаковкой все обработанные части и детали Продукции должны быть защищены соответствующим покрытием, обеспечивающим сохранность от повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения.Маркировка: Должна позволять однозначно идентифицировать Продукцию. Маркировка должна быть отчетливо видимой, разборчивой, устойчивой к внешним воздействующим факторам.Поставщик должен четко маркировать каждый Упаковочный Ящик на двух противоположных сторонах несмываемой краской со следующей информацией на русском языке:Покупатель: ОАО "Уралмашзавод"Грузоотправитель: Наименование:Маркировка по проекту: Номер грузового места: Нетто/брутто, кг:Габаритные размеры:Товаросопроводительные документы на русском языке: - счет-фактура, товарная накладная; - паспорт на каждую единицу Продукции; - руководство по эксплуатации; - разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; - сертификат соответствия; - иные сертификаты и разрешения на поставляемую Продукцию; - инструкции по хранению на каждую единицу Продукции с указанием срока хранения, оригиналы; - лист переконсервации на каждый вид оборудования с определением группы изделий и вариантов защиты; - карта комплектовки и упаковки на каждое упаковочное место; - упаковочный лист на каждую позицию, находящуюся в коробке, включая все элементы и детали не установленные на позицию (изделие). Позиция (изделие) и детали не установленные на позицию, упакованные в коробке, должны быть промаркированы и иметь идентификационный номер). - упаковочный лист на каждый ящик (Перечень и описание оборудования, вес нетто и вес брутто для каждой позиции оборудования).Количество комплектов документации – 2 экземпляра на бумажном (твердом) носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск).Все документы подшиваются в жесткие папки, их содержимое должно быть пронумеровано и иметь страницу с перечнем документов, входящих в состав папки, где указывается порядковый номер документа, его наименование, вид (копия или оригинал), количество страниц в документе.В случаи невозможности предоставления каких-либо документов по настоящему пункту, Поставщик направляет Покупателю официальное письмо завода-изготовителя или официального представителя, объясняющее их отсутствие, заверенное уполномоченной организацией.Иные условия, условия хранения:Хранение Продукции осуществляется в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, расположенных в макроклиматических условиях с умеренным и холодным климатом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата устанавливается в зависимости от объема и суммы

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.12

    Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ; WS-C2960G-24-TC-L; ф."CiSCO""

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ; WS-C2960-24-TC-L; ф."CiSCO""

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ТРАНСИВЕР; GLC-LH-SM; ф."CiSCO""

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ТРАНСИВЕР; GLC-T; ф."CiSCO""

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ; WS-C3750G-12S-E; ф."CiSCO""

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Закупка продукции ф."CommScope"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2014 11:30 GMT +326.08.2014 11:3026.08.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408866Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф."CommScope"Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2014 11:3026.08.2014 11:3026.08.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408866Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции ф."CommScope"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201431.08.2014 14:0031.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408866Подведение итогов не позднее Закупка продукции ф."CommScope"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продукции ф."CommScope"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполняется в комплекте, замены рассматриваем только в случае снятия продукции с производства. Продукция поставляется с следующими требованими: Качество продукции: должно соответствовать стандартам завода изготовителя. Приемка Продукции производится на складе Покупателя по качеству, количеству и комплектности. В случае поставки некачественной (некомплектной) Продукции датой поставки считается дата исправления Поставщиком недостатков Продукции (дата доукомплектования) либо, если исправление недостатков осуществлено Покупателем или привлеченными им лицами - дата возмещения затрат по такому исправлению Поставщиком. При не подтверждении качества, вся продукция возвращается Поставщику. Поставщик оплачивает подтвержденные расходы Покупателя. Продукция поставляется Поставщиком по возможности в предварительно смонтированном виде. В случае поставки Поставщиком Продукции в разобранном виде, Поставщик обязан осуществить поставку необходимого специального инструмента и материалов для сборки Продукции на Площадке Грузополучателя с предоставлением общего перечня инструмента и материалов, необходимых для выполнения сборки. Вместе с Продукцией Поставщик осуществляет разовую поставку необходимых вспомогательных материалов (смазочных материалов, химических реагентов, и т.д.) для приведения Продукции в состояние готовности к эксплуатации. Гарантийный срок на Продукцию: Составляет 12 месяцев от даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки продукции на склад ОАО «Уралмашзавод». На детали, входящие в состав Продукции и/или запасных частей, а также выходящие из строя в процессе естественного износа, гарантийный период не распространяется. На части Продукции, вышедшие из строя по причине нарушения условий эксплуатации или хранения, а также на конструктивные или технологические изменения частей Продукции (модификация), проведенные Покупателем без письменного согласия с Поставщиком, гарантийные обязательства не распространяются. Поставщик гарантирует, что поставленная по настоящему договору Продукция не была в употреблении, и не является результатом восстановления бывшей в употреблении, свободна от прав третьих лиц, не заложена, не является предметом ареста, принадлежит ему на праве собственности, а также полностью соответствует условиям настоящего договора по качеству, комплектности. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставляемая по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами в течение всего гарантийного срока службы Продукции. Упаковка: Должна соответствовать характеру продукции, обеспечивать полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозий при перемещении ее в любом виде транспорта с учетом возможных перегрузок и различных климатических факторов. Перед упаковкой все обработанные части и детали Продукции должны быть защищены соответствующим покрытием, обеспечивающим сохранность от повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения. Маркировка: Должна позволять однозначно идентифицировать Продукцию. Маркировка должна быть отчетливо видимой, разборчивой, устойчивой к внешним воздействующим факторам. Поставщик должен четко маркировать каждый Упаковочный Ящик на двух противоположных сторонах несмываемой краской со следующей информацией на русском языке: Покупатель: ОАО "Уралмашзавод" Грузоотправитель: Наименование: Маркировка по проекту: Номер грузового места: Нетто/брутто, кг: Габаритные размеры: Товаросопроводительные документы на русском языке: - счет-фактура, товарная накладная; - паспорт на каждую единицу Продукции; - руководство по эксплуатации; - разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; - сертификат соответствия; - иные сертификаты и разрешения на поставляемую Продукцию; - инструкции по хранению на каждую единицу Продукции с указанием срока хранения, оригиналы; - лист переконсервации на каждый вид оборудования с определением группы изделий и вариантов защиты; - карта комплектовки и упаковки на каждое упаковочное место; - упаковочный лист на каждую позицию, находящуюся в коробке, включая все элементы и детали не установленные на позицию (изделие). Позиция (изделие) и детали не установленные на позицию, упакованные в коробке, должны быть промаркированы и иметь идентификационный номер). - упаковочный лист на каждый ящик (Перечень и описание оборудования, вес нетто и вес брутто для каждой позиции оборудования). Количество комплектов документации – 2 экземпляра на бумажном (твердом) носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск). Все документы подшиваются в жесткие папки, их содержимое должно быть пронумеровано и иметь страницу с перечнем документов, входящих в состав папки, где указывается порядковый номер документа, его наименование, вид (копия или оригинал), количество страниц в документе. В случаи невозможности предоставления каких-либо документов по настоящему пункту, Поставщик направляет Покупателю официальное письмо завода-изготовителя или официального представителя, объясняющее их отсутствие, заверенное уполномоченной организацией. Иные условия, условия хранения: Хранение Продукции осуществляется в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, расположенных в макроклиматических условиях с умеренным и холодным климатом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата устанавливается в зависимости от объема и суммы

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.12

    Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ; SМ(duplx) LC-LC TS; 3м,FFWLCLC42-JXF010; LC-LC 10FT 1.6 DUPL,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "МОДУЛЬ; информационный; MGS400BH-262; ф."CommScope""

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "ДЕРЖАТЕЛЬ С 2-МЯ; сплайс-кассетами,; RS-2AF-16SF; ф."CommScope""

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ПАНЕЛЬ ОПТИЧЕСКИХ; адаптеров; EMT; G2-1U-24LC- SPLX -; ф."CommScope""

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ; SМ(duplx) LC-LC,10 м; PL; TS LC-LC 33FT 1.6 DU; ф.CommScope"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "УСТРОЙСТВО МЕДНОЕ; коммутационное; PM-GS3-24,24 порта; PatchMax 360,; ф."CommScope""

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "УСТР-ВО ОПТИЧЕСКОЕ; коммутационное; 1U,360G2-1U-UP-SD; ф."CommScope""

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО; с коннектором; TS LC-UC 9МM 5FT; LC SM 1.5 м,; ф."CommScope""

    Кол-во: 5

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014140
    Поставка медицинских средств первой необходимости (СИЗ от вирусной инфекции)для ЛДЦ Здоровье ПАО "СН-МНГ" 2022г
    Поставка медицинских средств первой необходимости (СИЗ от вирусной инфекции)для ЛДЦ Здоровье...
    592934
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Конкурентный отбор № АП013351
    Закупка тренажеров и спортивного инвентаря доп заявка
    Закупка тренажеров и спортивного инвентаря доп заявка
    589889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
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