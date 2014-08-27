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Номер извещения
ГП408865
Уникальный номер закупки
ОНО-14-013
Наименование закупки
ОАО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый одноэтапный запрос предложений на право заключения договора с ЗАО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) на поставку бульдозера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3029
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
asukhinin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оганова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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На поставку бульдозера (1 шт).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2014 12:00 GMT +327.08.2014 12:0027.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408865Дата и время окончания срока приема заявок На поставку бульдозера (1 шт).Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2014 12:0027.08.2014 12:0027.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408865Дата и время вскрытия заявок На поставку бульдозера (1 шт).Москва
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 10:0003.09.2014 10:0003.09.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408865Подведение итогов не позднее На поставку бульдозера (1 шт).Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку бульдозера (1 шт).
Начальная цена
4 224 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Оренбургская область, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Кол-во: 1
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