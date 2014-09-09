Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложение на выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации

    Запрос предложение на выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2014 19:3009.09.2014 19:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401441664Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификацииВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401441664

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложение на выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация - СМР реконструкция аэротенков

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07 доб. 1499

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    k.rybina@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбина Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2014 19:30 GMT +309.09.2014 19:3009.09.2014 19:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401441664Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификацииВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2014 19:3009.09.2014 19:3009.09.2014 19:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401441664Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификацииВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2014 12:0016.09.2014 12:0016.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401441664Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификацииВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.201416.09.2014 12:0016.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401441664Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификацииВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации

    Начальная цена

    86 869 882,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Основной расчет с отсрочкой 30 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Строительство зданий и сооружений

    Документация лота

    Проект Часть6

    29.09.2016

    Проект Часть4

    29.09.2016

    Проект Часть3

    29.09.2016

    Проект Часть5

    29.09.2016

    Проект Часть2

    29.09.2016

    Проект Часть8

    29.09.2016

    Проект Часть1

    29.09.2016

    Закупочная документация - СМР реконструкция аэротенков

    29.09.2016

    Проект Часть7

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Запрос предложений № ГП201572
    «Выполнение работ по разработке технической документации по монтажу - «Линии буферного газа между КАСХ1 и КАСХ2», «Байпаса АВО 3 ступени КОГ» на объекте: «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»
    «Выполнение работ по разработке технической документации по монтажу - «Линии буферного газа...
    584982
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077959
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    593156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 916 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237020
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    593151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237012
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    593140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП237019
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    593155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СК РУСВЕЛДИНГ
    Попозиционная № ГП237017
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    593144
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить