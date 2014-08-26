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    Главная / Торги / Закупка светотехнических материалов

    Закупка светотехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2014 14:0026.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408859Дата и время окончания срока приема заявок Светотехнические материалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408859

    Уникальный номер закупки

    90

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка светотехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Светотехнические материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2014 14:00 GMT +326.08.2014 14:0026.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408859Дата и время окончания срока приема заявок Светотехнические материалыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2014 14:0026.08.2014 14:0026.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408859Дата и время вскрытия заявок Светотехнические материалыМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2014 23:5928.08.2014 23:5928.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408859Подведение итогов не позднее Светотехнические материалыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.201428.08.2014 23:5928.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408859Подведение итогов не позднее Светотехнические материалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светотехнические материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок поставки продукции - август- сентябрь 2014 года. Доставка силами Поставщика и включена в стоимость продукции. Предоставление сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Продукция новая, производства не ранее 2014 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит металлический пустой ЩМП 07 500*700*210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автомат ABB S203 C25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Дифференциальный автомат ABB DS941 25/30mA "

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Дифференциальный автомат ABB DS941 10/30mA "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Автомат ABB S201 6А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Контактор модульный Ст 4п 4НО 4ОА 230/240В АС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Шина нулевая с корпусом ИЭК YND10-2-15-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Клемный блок винтовой ABB до 4 мм.кв, M4/6 Entrelek"

    Кол-во: 35

    "Позиция 9"

    "Перфорированный кабель-канал ИЭК 25*40, СКК50-025-040-1-К03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Лампа сигнальная зеленая ИЭК 230 V AC, BLS10-ADDS-230-K06-16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Дин рейка 35 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Коробка ABOX 060 110*110*67 мм, IP65"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Крепеж на крышку GMK-RC"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 14"

    "Стяжки черные 3,5*140 мм , PL3,5-140 HS5NL"

    Кол-во: 200

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