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Номер извещения
ГП408857
Уникальный номер закупки
30
Наименование закупки
Листовой металлопрокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Почтовый адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Контактный телефон
+7 34344 3-21-59
Факс
+7 34344 3-21-59
Адрес электронной почты
mts@tef.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малиновский Антон АЛександрович
Место рассмотрения предложений
Кушва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Листовой металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2014 10:00 GMT +305.09.2014 10:0005.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408857Дата и время окончания срока приема заявок Листовой металлопрокатКушва
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2014 10:0005.09.2014 10:0005.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408857Дата и время вскрытия заявок Листовой металлопрокатКушва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листовой металлопрокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624300, Свердловская область, г.Кушва, ул. 8 Марта, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Отсутствуют
27.16.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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