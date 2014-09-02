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Номер извещения
ГП408851
Уникальный номер закупки
214-ЗД/140814-ОЗП
Наименование закупки
Открытый запрос предложений №214-ЗД/140814-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению программного обеспечения САУ ИС Блока №2 Южноуральской ГРЭС-2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Открытый запрос предложений №214-ЗД/140814-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению программного обеспечения САУ ИС Блока №2 Южноуральской ГРЭС-2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2014 12:00 GMT +302.09.2014 12:0002.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408851Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №214-ЗД/140814-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению программного обеспечения САУ ИС Блока №2 Южноуральской ГРЭС-2. Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2014 12:0013.09.2014 12:0013.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408851Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №214-ЗД/140814-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению программного обеспечения САУ ИС Блока №2 Южноуральской ГРЭС-2. Краснодар
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 12:0003.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408851Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №214-ЗД/140814-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению программного обеспечения САУ ИС Блока №2 Южноуральской ГРЭС-2. Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201403.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408851Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №214-ЗД/140814-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению программного обеспечения САУ ИС Блока №2 Южноуральской ГРЭС-2. Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений №214-ЗД/140814-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению программного обеспечения САУ ИС Блока №2 Южноуральской ГРЭС-2.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
51.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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