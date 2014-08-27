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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП408842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку крепежа
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Svetlana.Stepanenko2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Степаненко Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка крепежа согласно приложенной документации (обратить внимание на количество деталей)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2014 12:00 GMT +327.08.2014 12:0027.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежа согласно приложенной документации (обратить внимание на количество деталей)Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2014 12:0027.08.2014 12:0027.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408842Дата и время вскрытия заявок Поставка крепежа согласно приложенной документации (обратить внимание на количество деталей)Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка крепежа согласно приложенной документации (обратить внимание на количество деталей)
Начальная цена
104 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка одним целым лотом согласно приложенной документации, чертежи по завпросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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