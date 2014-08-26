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Номер извещения
ГП408839
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Закупка сварочной проволоки OK-AristoRod-12.50 диаметр 1,2мм. класс EN ISO 14341-А G42 4 M 21 G3SIL производства фирмы «ECAB» Швеция, в количестве 15 тонн в кассетах с поставкой в сентябре – 1 декада октября 2014г.,
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-64-49
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
T.Shanilova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шатилова Татьяна Степановна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Запрос предложений на проволоку сварочную OK-AristoRod-12.50 диаметр 1,2мм. класс EN ISO 14341-А G42 4 M 21 G3SIL производства фирмы «ECAB» Швеция, в количестве 15тонн в кассетах с поставкой в сентябре – 1 декада октября 2014г.,
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2014 10:00 GMT +326.08.2014 10:0026.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408839Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на проволоку сварочную OK-AristoRod-12.50 диаметр 1,2мм. класс EN ISO 14341-А G42 4 M 21 G3SIL производства фирмы «ECAB» Швеция, в количестве 15тонн в кассетах с поставкой в сентябре – 1 декада октября 2014г., Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2014 10:0026.08.2014 10:0026.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408839Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на проволоку сварочную OK-AristoRod-12.50 диаметр 1,2мм. класс EN ISO 14341-А G42 4 M 21 G3SIL производства фирмы «ECAB» Швеция, в количестве 15тонн в кассетах с поставкой в сентябре – 1 декада октября 2014г., Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.08.2014 10:0026.08.2014 10:0026.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408839Подведение итогов не позднее Запрос предложений на проволоку сварочную OK-AristoRod-12.50 диаметр 1,2мм. класс EN ISO 14341-А G42 4 M 21 G3SIL производства фирмы «ECAB» Швеция, в количестве 15тонн в кассетах с поставкой в сентябре – 1 декада октября 2014г., Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.201426.08.2014 10:0026.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408839Подведение итогов не позднее Запрос предложений на проволоку сварочную OK-AristoRod-12.50 диаметр 1,2мм. класс EN ISO 14341-А G42 4 M 21 G3SIL производства фирмы «ECAB» Швеция, в количестве 15тонн в кассетах с поставкой в сентябре – 1 декада октября 2014г., Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на проволоку сварочную OK-AristoRod-12.50 диаметр 1,2мм. класс EN ISO 14341-А G42 4 M 21 G3SIL производства фирмы «ECAB» Швеция, в количестве 15тонн в кассетах с поставкой в сентябре – 1 декада октября 2014г.,
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург Площадь первой пятилетки ОАО УралмашзаводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
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