Оказание услуг по совершению юридических, технических, организационных и иных действий по обслуживанию финансово-лицевых счетов потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, организации начисления потребителям платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, формированию, печати, мэйлированию, доставке платежных документов потребителям, организации консультирования потребителей, приему платежей потребителей, обеспечению своевременной оплаты услуг потребителями, ведению работы с задолженностью потребителей услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Канско-Абанской технологической зоны Красноярского края