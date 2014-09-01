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Номер извещения
ГП408831
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
Предварительный отбор №5 для определения потенциального круга участников для реализации проекта «Разработка модуля учета процесса переработки в ГЭС-СПб»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1243
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
a.gurgenova@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гургенова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Реализации проекта "Разработка модуля учета процесса переработки в ГЭС-СПб" начальная максимальная стоимость договора не определена
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализации проекта "Разработка модуля учета процесса переработки в ГЭС-СПб" начальная максимальная стоимость договора не определена
Начальная цена
0,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Необходимо предоставить технико-коммерческое предложение с перечнем работ, их стоимость, трудоемкостью (чел/час) и длительностью (в рабочих днях)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Офис компании ОАО "Газпром газэнергосеть" 117647, г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром газэнергосеть
Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть
Адрес местонахождения
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Отсутствуют
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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