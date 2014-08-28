www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408828
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Организация транспортировки колонны отпарки из г. Екатеринбурга в г. Нижнекамск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-95
Факс
{}
Адрес электронной почты
l.v.hazihanova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хазиханова Лариса Венарисовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация перевозки колонны отпарки автотранспортом от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2014 10:00 GMT +328.08.2014 10:0028.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408828Дата и время окончания срока приема заявок Организация перевозки колонны отпарки автотранспортом от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2014 10:0028.08.2014 10:0028.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408828Дата и время вскрытия заявок Организация перевозки колонны отпарки автотранспортом от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.08.2014 08:0029.08.2014 08:0029.08.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408828Подведение итогов не позднее Организация перевозки колонны отпарки автотранспортом от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201429.08.2014 08:0029.08.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408828Подведение итогов не позднее Организация перевозки колонны отпарки автотранспортом от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация перевозки колонны отпарки автотранспортом от ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 до г. Нижнекамск Республики Татарстан РФ, Промзона (территория ТЭЦ 2) в октябре - декабре 2014 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург - г. НижнекамскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.