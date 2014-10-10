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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 18:0010.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408816Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408816

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация и договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги юридические и бухгалтерские

    Ключевые слова:

    шасси, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 18:00 GMT +310.10.2014 18:0010.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408816Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)Томск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.10.2014 11:0013.10.2014 11:0013.10.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408816Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)Томск

    Дата и время проведения

    14.10.2014 11:0014.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408816Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)Томск

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2014 18:0015.10.2014 18:0015.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408816Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)Томск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201415.10.2014 18:0015.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408816Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи объектов имущества (Агрегат ремонтно-буровой АРБ-100 на шасси БАЗ-69096 и запасные части)

    Начальная цена

    6 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    600 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    600 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74

    Предоставление прочих видов услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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