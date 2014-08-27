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Номер извещения
31401433747
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
Закупка катка дорожного вибрационного с гладкими вальцами DM-10-VD для нужд ГУП "Торжокское ДРСУ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.08.2014 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
172002, Тверская область, , Торжок, Осташковская, 29
Почтовый адрес
172002, Тверская область, , Торжок, Осташковская, 29
Контактный телефон
+7 48251 9-90-77
Факс
+7 48251 9-90-30
Адрес электронной почты
tordrsu@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калинин Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Торжок
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Каток дорожный вибрационный с гладкими вальцами DM-10-VD для нужд ГУП "Торжокское ДРСУ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2014 16:00 GMT +327.08.2014 16:0027.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401433747Дата и время окончания срока приема заявок Каток дорожный вибрационный с гладкими вальцами DM-10-VD для нужд ГУП "Торжокское ДРСУ"Торжок
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2014 16:0027.08.2014 16:0027.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401433747Дата и время вскрытия заявок Каток дорожный вибрационный с гладкими вальцами DM-10-VD для нужд ГУП "Торжокское ДРСУ"Торжок
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Каток дорожный вибрационный с гладкими вальцами DM-10-VD для нужд ГУП "Торжокское ДРСУ"
Начальная цена
2 393 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Каток дорожный вибрационный с гладкими вальцами DM-10-VD - 1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
172002 Тверская область, г.Торжок, ул.Осташковская, д.29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП Торжокское ДРСУ
Все закупки и тендеры ГУП Торжокское ДРСУ
Адрес местонахождения
172002, Тверская область, , Торжок, Осташковская, 29
Отсутствуют
63.21.22
Документация лота
Кол-во: 1
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