Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на инженерное и технологическое сопровождение работ при текущем и капитальном ремонте скважин (ТКРС) на Новопортовском НГКМ ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2022-2024 годах