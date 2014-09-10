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Номер извещения
31401431803
Уникальный номер закупки
41
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники отдела 821
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
15.08.2014 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-34
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
tasenko@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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Поставка расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники отдела 821
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 05:20 GMT +310.09.2014 05:2010.09.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401431803Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники отдела 821Железногорск
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 05:20GMT +310.09.2014 05:2010.09.2014 05:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401431803Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники отдела 821Железногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.09.201412.09.2014 05:2012.09.2014 05:20Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401431803Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники отдела 821Железногорск
Подведение итогов не позднее
12.09.2014 05:2012.09.2014 05:2012.09.2014 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401431803Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники отдела 821Железногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов и комплектующих для вычислительной техники отдела 821
Начальная цена
2 998 068,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, ЗАТО г. ЖелезногорскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
30.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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