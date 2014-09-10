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    Главная / Торги / Поставка весов лабораторных

    Поставка весов лабораторных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2014 05:1010.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401431693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка весов лабораторных662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401431693

    Уникальный номер закупки

    40

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка весов лабораторных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.08.2014 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-34 доб. 4033

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    tasenko@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Не указано

    Место рассмотрения предложений

    662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т.п.

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка весов лабораторных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 05:10 GMT +310.09.2014 05:1010.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401431693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка весов лабораторных662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 05:10GMT +310.09.2014 05:1010.09.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401431693Дата и время вскрытия заявок Поставка весов лабораторных662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.09.201412.09.2014 05:1012.09.2014 05:10Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401431693Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка весов лабораторных662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52

    Подведение итогов не позднее

    12.09.2014 05:1012.09.2014 05:1012.09.2014 05:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401431693Подведение итогов не позднее Поставка весов лабораторных662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.09.201412.09.2014 05:1012.09.2014 05:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401431693Подведение итогов не позднее Поставка весов лабораторных662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка весов лабораторных

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20.3

    Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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