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Номер извещения
ГП408802
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запрос котировок на поставку пурифайеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Savicheva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Савичева Екатерина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос котировок на поставку пурифайеров (фильтров для очистки воды)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2014 07:00 GMT +319.08.2014 07:0019.08.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408802Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на поставку пурифайеров (фильтров для очистки воды)Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2014 07:0019.08.2014 07:0019.08.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408802Дата и время вскрытия заявок Запрос котировок на поставку пурифайеров (фильтров для очистки воды)Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос котировок на поставку пурифайеров (фильтров для очистки воды)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос котировок на поставку пурифайеров (фильтров для очистки воды)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
45.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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