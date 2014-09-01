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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401433262
Уникальный номер закупки
745
Наименование закупки
Поставка вагон - домов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.08.2014 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Почтовый адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Контактный телефон
+7 86558 2-20-40
Факс
+7 86558 2-10-45
Адрес электронной почты
zakupki.gov@stng.rosneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репин Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нефтекумск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Вагон-домов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2014 17:00 GMT +301.09.2014 17:0001.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401433262Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Вагон-домовНефтекумск
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2014 14:0002.09.2014 14:0002.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401433262Дата и время вскрытия заявок Поставка Вагон-домовНефтекумск
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 23:5930.09.2014 23:5930.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401433262Подведение итогов не позднее Поставка Вагон-домовНефтекумск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Вагон-домов
Начальная цена
4 529 073,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул 50 Лет Пионерии 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РН-Ставропольнефтегаз
Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Кол-во: 7
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