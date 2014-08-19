Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22а

    выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22а

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2014 14:0019.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401430533Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22аРостов-на-ДонуПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401430533

    Уникальный номер закупки

    147/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22а

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.08.2014 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Изменения в извещении

    смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22а

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2014 14:00 GMT +319.08.2014 14:0019.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401430533Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22аРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2014 14:0019.08.2014 14:0019.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401430533Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22аРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201420.08.2014 14:0020.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401430533Подведение итогов не позднее выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22аРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту магазина №1, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22а

    Начальная цена

    481 278,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    369,2 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная 22аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем поряд-ке: без авансирования, по факту выполнения работ, поэтапно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставления Подрядчиком счета, счета – фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21

    Производство общестроительных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201851
    001-ЗЦ-2022-ПТО УКС_Выполнение работ по строительству объекта «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства. Телемеханиазция»
    001-ЗЦ-2022-ПТО УКС_Выполнение работ по строительству объекта «Обустройство ачимовских...
    585890
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211076724
    Выполнение ремонтных работ напольного покрытия третьего этажа административного здания
    Выполнение ремонтных работ напольного покрытия третьего этажа административного здания
    592933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    456 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211076737
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    592936
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    1 526 714
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013021
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    588377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014140
    Поставка медицинских средств первой необходимости (СИЗ от вирусной инфекции)для ЛДЦ Здоровье ПАО "СН-МНГ" 2022г
    Поставка медицинских средств первой необходимости (СИЗ от вирусной инфекции)для ЛДЦ Здоровье...
    592934
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Конкурентный отбор № АП013351
    Закупка тренажеров и спортивного инвентаря доп заявка
    Закупка тренажеров и спортивного инвентаря доп заявка
    589889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32211043502
    3/18.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты
    3/18.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты
    587708
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    699 115
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225312
    Фланцы
    Фланцы
    590885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить