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Номер извещения
ГП408798
Уникальный номер закупки
208-А-ВЗ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область, Псковская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
14.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2014 11:00 GMT +308.09.2014 11:0008.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408798Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2014 11:0010.09.2014 11:0010.09.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408798Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
16.09.2014 11:0016.09.2014 11:0016.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408798Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 11:0017.09.2014 11:0017.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408798Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)
Начальная цена
841,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
317 225,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
377,20 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калининградская область, г. Калининград, Советский проспект, военный городок № 136Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2014 11:00 GMT +308.09.2014 11:0008.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408798Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2014 11:0010.09.2014 11:0010.09.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408798Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
16.09.2014 11:0016.09.2014 11:0016.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408798Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 11:0017.09.2014 11:0017.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408798Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Калининградская область)
Начальная цена
300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
34 890,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
116,30 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Колхозная, д. 14, литер: 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Псковская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2014 11:00 GMT +308.09.2014 11:0008.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408798Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Псковская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2014 11:0010.09.2014 11:0010.09.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408798Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Псковская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
16.09.2014 11:0016.09.2014 11:0016.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП408798Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Псковская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 11:0017.09.2014 11:0017.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408798Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Псковская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад» (Псковская область)
Начальная цена
91,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
19 019,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
209,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Псковская область, Островский район, г. Остров-3, строение. 392, лит. ЛЖРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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